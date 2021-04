À Westerlo, il y avait comme un air de déjà vu pour le RWDM

L’histoire se répète pour le RWDM qui, une fois de plus, a mené au score -à deux reprises même- mais n’a pas réussi à tenir son avance. Pour autant, Vincent Euvrard a des raisons de se réjouir en vue de la saison prochaine. Car les Molenbeekois ont montré de belles choses. Il ne manque plus désormais qu’à retrouver la victoire d’ici la fin de cette campagne. Car les Bruxellois n’ont plus remporté la moindre rencontre depuis le 26 février, soit sept matches.

**** ***** ******** **** ********* **** *** ************ *** ********* ** ***** ** ** *** *** ****** *** ********** *** *** **** ******* *** ** ** ****** *** *** ******* **** ********** ****** ***** ** **** ***** **** ****** ** ****** *** ** ********* ********** *********** ** ******* ********** *** **** ***** *** ***** ************* ******* **** ** ******* *** ***** ** **** ** ** ********** *** ********* ** *********** ** ********* ********** ****** ** ***** **** ******** *** ********** *** ********* ***** ******** **** *** **** ** ***** *** ******** ** ******* ******* ** *********** *** ** ********* **** ******* ** ******* ********* ** *** ******* ** ***** *** *** ****** ********* ** ******* ** *** *** ***** ** ***** **** **** *** ********** *** ******** ********* ******** ******** *** ****** ********* ** **** ******** ** ***** ******** ** **** ****** ******* ***** ****** ********** ********** ***** ******* * **** ** *** ****** ********* ** **** ****** ** ********** ********* ** ** ******* **** **** **** ** *** ***** ***** **************** ********* ** ** ** **** ****** ***** ************ ** ********** ******* ******* *** ********** ** ****** **** **** *** **** ******** ******* ************ ** ***** *********** ** ***** ******** ** * ** ***** ** ***** ***** *** ** ****** *** ******* ** ********* ** **** ******** ********** ***** **** ***** *********** ********** *************** *** ** ******** **** **** ** ********* ** ****** **** ***** ** ******* ** ******* ****** ****** ** ******** ****** ******** ** **** ******* ** ******** ** **** ********* **** ** ****** ** ** ******** **** ** ***** ****** ***** *** **** **** ** *** ********************* ********** ******* *********** *** *********** **** **** ******* ******* ******* ****** ***** *** ***** **** ** ******* ** *** ** ** ****** ********** *** ***** *** ** ************ *** ** **** ***** **** **** ** ****** ** ** ******* **** ******* ** ***** ************ ** ********** ** *** ** ** ********* ********* ******* ************ *** *** ******* *** ** ****** ** ** *** ******** ***** ******* *** ****** ********** * ** ** *************** ** ******* ***** *** *** **** *** ******* ** ******* *** **** *** **** ********* *** ************* *** ** ************* *** ** ******** ** ***** *** ******** ******* ** ****** ** ********* ** **** ******** *********** **** ** ******* ************ **** ** *** ************ ***** ********** ** **** ******** ***** ****** ** ** ****** ** ********** ** ******* ***** *** ** ****** ** ******* *** ***** ******** **** ** ***** ********* ********* ********** *** ** ****** ** ***** **** **** **** ********** *** ************ ******* ******** ** ******** ****** ******* ** ** ******** ******* ** ******** ********** **** ********* ** ******************* ******* ******* ******** *********** ** ******* *** ****** **** ** *** ** ** ****** ****************** ******* ******