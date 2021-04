Déjà 10.000 téléchargements pour l’app My Brussels et de nouvelles fonctionnalités

08/04 00:00 → 08/04 11:00

NEIGE et PLAQUES DE GLACE : Cet après-midi, des giboulées toucheront encore le nord et l'est du pays. En Hautes-Fagnes, elles pourront conduire à quelques centimètres supplémentaires de neige fraîche. Cette nuit, les températures deviendront négatives dans l'intérieur des terres et, des plaques de glace pourront alors se former par endroits. Le risque sera toutefois plus important dans le nord et l'est du pays.