Spectaculaire accident avec délit de fuite ce mardi soir à Saint-Gilles (vidéo)

06/04 20:00 → 07/04 11:00

AVERTISSEMENT NEIGE et PLAQUES DE GLACE : Cette nuit, l'activité des averses diminuera temporairement mais des plaques de glace se formeront par endroits et pourront rendre les routes glissantes. De nouvelles averses de neige envahiront ensuite le nord et l'est du pays en fin de nuit et demain matin. On s'attend à une accumulation de 1 à 5 cm, voire localement plus dans les Hautes Fagnes et sur les hauts plateaux des Cantons de l'est.