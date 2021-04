Working in Brûsel, un employeur qui ne fait pas payer de loyer

05/04 20:00 → 07/04 02:00

AVERTISSEMENT NEIGE: Cet après-midi, cette nuit et demain mardi, des averses de neige se produiront en Ardenne. On s'attend à 1 à 5 cm au dessus de 400 m et à 5 à 10 cm dans les Hautes Fagnes, les hauts plateaux des Cantons de l'est et la région de la Baraque Fraiture. En Basse et Moyenne Belgique, les averses hivernales pourront également temporairement rendre les routes glissantes.