Création d’un conseil intergénérationnel à Ganshoren

05/04 21:00 → 06/04 12:00

AVERTISSEMENT NEIGE: Dans le courant de l'après-midi, durant la nuit prochaine ainsi que demain, des averses se succéderont et occasionneront des chutes de neige en Ardenne. Une accumulation de 1 à 5 cm au dessus de 400 m, voire même 5 à 10 cm sur les sommets des Hautes Fagnes, Cantons de l'est, et de la Baraque de Fraiture est envisageable. Soyez tout de même attentifs aux prochaines mises à jour. Si les conditions se confirment, cet avertissement pourrait être étendu à la Moyenne voire même jusqu'en Basse Belgique pour quelques heures en fin de nuit et mardi à l'aube, car l'altitude de la limite pluie-neige devrait bien diminuer et les averses pourront être suffisamment actives pour y provoquer par endroits une légère accumulation.