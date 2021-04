Des jeunes interpellent, en spectacle, sur leur précarité due à la crise sanitaire

Un collectif de jeunes travailleurs et d’étudiants du secteur culturel occupent la place de la Monnaie à Bruxelles, samedi soir depuis 18h00, pour alerter sur la situation précaire qu’est la leur, et qui s’est amplifiée avec la crise du coronavirus. Sur une petite scène devant le théâtre de la Monnaie, ils ont exprimé leur désespoir, en musique, en slam et en sketches, à la manière du mouvement «Still Standing for Culture» en janvier dernier au même endroit, devant un parterre de passants attirés par l’événement.

