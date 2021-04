Le parlement bruxellois plaide pour une végétalisation des bâtiments publics

Le parlement bruxellois a donné vendredi son feu vert à l’unanimité à une proposition de résolution initiée par la députée de l’opposition libérale Aurélie Czekalski et co-signée par des députés de la majorité comme de l’opposition visant à étoffer le parc immobilier public végétalisé. Le procédé est de plus en plus utilisé pour réintégrer la nature dans les villes.

