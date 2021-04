Bois de la Cambre: «L’abîme» n’a pas eu lieu, la police a dispersé la jeunesse!

La nouvelle fête sauvage – «L’abîme» – qui avait été annoncée pour ce vendredi n’a finalement pas eu lieu. À l’initiale, celle-ci devait se dérouler dans le Parc du Cinquantenaire, mais c’est un endroit dont les accès pouvaient être facilement bloqués et ses organisateurs – qui entendaient proposer «un set live que chacun (devait) diffuser sur son baffle via son smartphone ou carrément sur un sound system, en plus du (leur)» – ont donc opté à la dernière minute pour un changement de lieu. Ils ont tout d’abord convié les jeunes au Bois de la Cambre, puis, au Parc de Forest. Sans résultat, la police les a dispersés à ces deux endroits.

