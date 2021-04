Fix My Street: plaintes en hausse de 18% en 2020 à Bruxelles

Depuis près de 8 ans, la plateforme régionale Fix My Street permet aux citoyens et aux administrations communales de signaler des incidents sur les voiries régionales et communales via Internet. Le nombre de signalements n’a cessé d’augmenter au fil des années et la hausse a encore été de 18% l’an passé par rapport à 2019, selon les chiffres de la ministre Elke Van den Brandt. Par commune, Bruxelles-Ville précède Anderlecht, Ixelles et Etterbeek.

*** ** ****** *** *** *********** ******** ** **** ********** **** ****** ***** ****** ** **** ** ****** ** ******** *** ****** ********* *** ******* ******** *** ******* ************ ***** ** ******* ******* ** **** ** ****** *** ********** *** ***** ********** ******** ** **** **** ** ********* ** ****** ** ***** *** *** ***** ********* ********** ** ***** *************** * ***** ******** ** ******* ** ** ********* ********* ****** ***** ** ****** **** ** **** ***** ******** *** **** ********** ** *** *********** *** ******** ** ******** ** *** ************* ************ **** ******* *** ******** ************ *** ***** ** ***** *** ******** ** *** **** *** ** ******** ******* *********** ** ** ***** *** ** ******** ********* ********* **** *********** ******** ** ******** *** ******* **** *** *** ****** ******* * ********* *** ** ****** ** ************ ** ******* ************* ****** **** ** *** ** ****** ***** ****** ***** ** ********* ** **** *** ******* ** ********** ************* **** *** **** ***** ** ** **** *** ***** ** ****** ********* *** *** ***** ********* *** *** ** ******* **** ********* ******* *** ** ********** ** ** ***** ** ********* ******* * * ** ** **** ** ************ ********* **** ****** ***** ** ************ ******* ***** ** ****** *** ******* ** ** ******* ************** ********* *** ****** ** ********* ********* ** ********** * *********** **** ** ****** *** ************ *** *** **** ******** ********** **** ******* ******* ** ********* ******** ***** ************* ******* ** ******** ******* ** ****************** *** ****** ** ** ********* **** ***** ************* ************ **** * ** ***** ** **** ********* *** *************** ** ** ***** ** ********** ******* ** **** ************* ** ** ********** ** ** ************** ** ** ********** ******* ******** *** ******* ** *********** ** *************** ** **** *** ********* ******* ******* **** ************ ** ***** **** ** ****** ** ************ *** * **** ************* ** ************ ******************* ****** ********** ***** ** *********** ***** **** *** ******** **** *** ******* *** **** ** ***** ********* ** ********** ** ********** ****** *** *** ******* ********** ******* ******** ** ****** **** ********* ** ***** ********* *** ********* ** ***** ****** ************* ********** *** ******* ************ ** ******** *** ******* * ********** ******** *** *********** ****** *** ***** ***** *** ************ ********** *** ******* *********** **** *********** ******** **** ******************* *********** ********* ********** **** **** ****** *** *** ********* ** *** ********** ** ************* ***** ** *********** *** ********* ***** ***********