Plus de 700 Stibiens contaminés en 2020!

Entre 7,85% et 11,48% de membres du personnel de la Stib ont contracté le coronavirus au cours de l’année 2020... - Isopix

Un membre du Comité pour la Protection et la Prévention au Travail (CPPT) de la Stib interpelle la ministre de la Mobilité et le ministre-président suite à la révélation du nombre de contaminations au cours de l’année 2020 qui est plus élevé que la moyenne nationale…