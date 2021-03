Cette année, Uccle organise une chasse aux œufs connectée

Du 3 au 18 avril, le Service Jeunesse d’Uccle et son ASBL Service Ucclois de la Jeunesse lancent une chasse aux œufs connectée. Cette initiative, sous forme de chasse aux trésors, allie le plaisir de la balade urbaine et nature à celui du jeu et de l’aventure. L’activité est gratuite et accessible à tous.

