Douze clubs brabançons labellisés 3 étoiles: «Une belle récompense»

L’ACFF a dévoilé ce mercredi la liste des clubs labellisés pour la saison 2020-2021. Côté brabançon, douze ont reçu la récompense suprême, c’est-à-dire les 3 étoiles (sept à Bruxelles et cinq dans le Brabant wallon). Et parmi eux, on en retrouve quatre qui ne figuraient pas dans cette liste l’année dernière.

****** ***** ****** ******* ** ***** **** ** ***** ******* ********** ** ****** ***** ****** *** ***** ********** ** ***** *************** ********** ****** ********** ******** **** ***** ****** ******** ** ******** ** ***** * ******** ***** ** *** ******* *********************** ******** ***** ******* *********** ************* ** ** ********* *** ****** ** ** ***** *************** ** *** **** ****** **** **** **** ** ********** ********** *** ******* **** ***** ********** ***** ****** ** **** ** ****** ************** *** ** ***** ******* ******** ************ **** ***** ** ******* ** *********** ********* ** ** ********* *** ****** ************ ** ****** **** ***** ****** ** ** ***** *************** ********* ** ***** ******* ********* ********** ** ** **** ********** ***** ** ****** ********* **************** *********** **** **** ***** ** ***** ******* *** *** *** ** **** *** **** ******** *** ******* ** ****** ***** *** ** *** ********** *** ******* *** ** **** ***** *** ** ******* ** **** ********** ******* ******* **** ****** **** ***** ******* ***** ******** ****** *** **** ******* *** ****** ***** *** **** **** ********** **** ******** ** *** **** ********* **** ** ******** ************* ********** ** **** ***** ******* **** ** **** ***** *** ************************ ** ** ******** ********** *** ***** * ******** ***** *********************** **** ********** ********** * *************** ** *** ********* ******** ** ********** ** ***** ************** ****** ** ********** ******** ** **** ** ***** ****** ***** ***** ********** ** ****** ********* ** ********** ** ********* ** ***** * ********* ** ****** *********** ** ***** ** ********* ** ****** ***** ***** ******* **** ************ ** ****** ******* **** ** ********** * ***** ********** ********** ***** ** *********** ********* *** ******* ** ** ***** ** ************ ** ******* ************* ** ****** ********** ********** ****** ***** ******* ** ***** ******** ************ *** **** ********* ** *********** ************* ** **** ******* ****** ******* ***** ******** ** ***** ************ ** ****** ******* * ****** ** ******** *********** ** **** **** **** ** ************* ******** ** ********** ********* ****** *** ***** ********** * ****** ** ***** ********** ** ** ******** *** ** ******** ******* ** ** **** ******* ******** *** **** ********* ** ****** ********* ********* ** ********* ** ***** ** ** ******* ***** *********** ********* ** ********** *** *************** ** ******* ** **** ** ** **** ************ ****** *** ******** ** ***************** ****** ** ** *************** ** ***** * ********* ** **** ******** ***** ***** *** ** ** **** *** ** **** **** *** ***** *********** ** **** **** *** ** ***** ** ******** ******* *** ***** ** ******* ******* *** ******* ***** ********* ************** ** ********** *** ******* *** ***** *********** **** ** ****** ********* ** ********** ********** **** *** ******** ******** ** **** ** ******* ** ** ******** *** ****** ** ************ ******************* ******** ********* **** ******* ****** ** ************ ** ********* ********* ** ******* ********** ** ***** ***** ******** *** *** ******** *** ****** **** ** ****** ********* ******** ********** *** ** **** *********** ****** *** ** ********* ***** ***** ** ** **** ********** ** **** ** ** **** ********** ** *** **** **** ** ** ****** ********** *** ** ***** **** ** ***** ******* ********* ** ***** ***** *** **** ********** * ******** ***** ***** **** *** * ******** ** ****** ***** **** *** * ********* *** ****** **** ********* ************* ** *** ***** ***** *********** **** ** **** ******** ******* ******