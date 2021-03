Pocognoli: «Je ne suis pas venu à l’Union pour simplement taper dans le ballon»

Le titre de l’Union, sa fichue blessure au tendon, sa rééducation et sa vie en jaune et bleu: Sébastien Pocognoli veut encore évoluer au plus haut niveau. Interview…

******* **** *** ********** ** ***** ****** ******* ** ******* *** ** *********** *** ****** **** *** ***** *** *** ****** ** ****** ** ********** *********** ******** ******* ** * * ***** ******* ******** ************ ********** ********* ** **** ***** ** ******* **** ******** ****** *** ******** ** ********* *************** ** ******* ***** ********** ********* ** ******** ***** ******** *** ***** ********* *** ** ******* **************** ** ****** ** ******* ** ******** ** ***** ****** *** *** **** ******** ** **** ** ******** **** ** ****** ********** **** ************** ** **** ********* ** *** ** ***** *** ********* ** ******* ** ********** ** ******** ****** **** ************ ************** ** ***** ********** *** ** **** *********** ****** ** **** ********** ** ** ******* ** ****** ** ***** ********* **** ********** ** *** ***** ****** *** ********* ***** ** ****** **** ****** ***** ******** *** ******* ****** ********** ********** **** ******** *** ******** ***** ****** ** ******* ***** ******** **** ********** ** ***** ** **** *********** ******* ***** ** ************* **** ******* ** ** ******** **** ** **** *** ******* *** ** ******* *** ***** *** ** ***** ** *** ********** ********** ** ************ ** ******* ***** * *** ** ** ** **** ********** ******** **** ** ***** ***** ***** ********* ******* ***** ** ****** **** ** ********* ** ******* **** ** ***** *** ****** ** ***** ** ********** **** ************* ** **** ** **** **** **** ** **************** ** **** ** **** ****** **** ** ***** ** ************** ***** ** ** ***** ***** ****** *** ******* ** ***** **** *** ************ ** **** *** ******* ***** ****** ******* ** ****** ** ************ ******* ****** ** ******* ****** ** ****** ** ***** *** ******* ****** *** ** ************* ****** ** ****** ********* ********** ********** ********* ********** **** ** ********** ** *** ** ********* ** ********* ********* ** ****** ***** ** ******* *** **** *** **** ****** ******* ** ****** ** ****** *** ********** **** ******* ****** ** ********* **** ******** ******** ******* ** ******** ** ******** * ** ** **** ***** ****** *** ******* *********** ***** *** **** ** **** *** ********** *** *********** ** ********** ****** ********* ********** *** ****** ******** ** ***** ********* ************ **** ***** ********** ** ****** ** ****** ** ***** ****** ******** *** ******** ******* ** ****** ** ***** * ******* ** **** * ***** ***** *********** **** **** ** ******** **** *** ********* *** ******** ***** **** *** ** ***** ***** *** ** ********* ****** ** **** * ***** ************** **** *** **** **** ** ******* ******** ************* ** ********** ** ** ****** ********* **** ** ******* *** *** **** ***** ************ ** ******* ** *** *** ** **** ** **** ********* ******* *** ******* ***** ****** **** ****** ** ***** ******* ** ******** **** **** ****** ***** ****** *** ************** *********** **** ****** ******** ****** ***** ********** ** ******** ** **** ***** *** ********* ***** ** ** ***** *** ****************** ******* ****** ** ** **** ******* ** *********** **** ** ************** ********** **** *** ***** ** **** **** ** ******* **** ***** ** ** **** *** *** ** ***** ******* **** ** ****** ** **** ** **** ** **** ***** ** ** **** ********** *** ********** ** ************* ** ** **** ********* *********** ****** *** **** ** ******* *** ** ******* ******* **** ********* ********* ****** ** ******** *** ****** ** **** **** ******* ****** ****** ** ** **** ** ******* ** *********** *** ****** ** *** ************** ** ** **** ** *** ** **** ***** ****** **** ********* ** ******* ** ******* ** ** ******* *** ******* ******* ** ****** ***** ** **** ** **** **** ********* **** *** **** *** ************* ** **** ********** ****** ** ***** ****** ** ********** *** ************** ********** ** ************ ** ****** ** *** *** ******** ** ****** ******** **** *** ****** ***** ******* **** ******* ****** ** ********* ********** **** *** *** ******** **** ** ********** ****** ***** *** **** ***** ******* ******* *** **** ******** ***** ******* ** *** ** **** ******* ****** ** ******* *********** ** ********** **** **** ** ** ************ ****** **** ****** ********* ** ****** *** ***** ****** **** ************** ******* **** *** **** * ***** *** ** ********** ***** ** ** ********* *** ** ****** **** *** ***** *** ******* ** **** *** ** **** *** *** ********* ******* *** ** ***** ************ *** ** ** **** **** *** ********** ***** *** ****** *** ** *** ** ******* ***** * **** ** *********** ******* *** ** ****** **** ** *** ***** ***** ** ***** **** *** **** ****** ******* ****** **** ***** *********** **** **** ** ***** **** *********** **** ** ***** *********** *** * ***** ** ******* *** ** ******** ********* ** ****** ** ** ****** *** ************ ****** **** ******* ** *** ******* ** ** **** ******** ** ** ******* ****** *** ******* ** **** *** ********* *** ********** ** **** *** ** *********** ********** ******** *********** ******* **** ** ****** ** *** ****** ** ******* ************* ** *** ****** **** ** ** *********** ** ****** ** ******************** ********* *** ******* * ***** *** ** **** ****** ** *** ********* ****** **** ********* *** ******* ** ** ***** *** ******** ** ******* *************** **** **** ********** **** ****** ** ******* ** ******** **** ** ************* ** ** ***** ***** ** ************ ** ********* ** ************* ****** ***** ************ **** * ***** ******** ***** ******* ** ********* *********** ** ***** **** ** ***** *** ****** ****** ** *** ** **** **** ****** **** ** ***** ***** ************* ** ** ********* ** **** *** ******* ** *** ***** *** *********** *** *********** ** ****** ** ******* ***** * *** ** ****** ***** ** **** **** ** ****** ** ** **** ******** ** *********** *** ********** ******** **** ** ****** ** ** ** **** ********* ********* ** *** ************* ** ***** ******** ** *********** ** ********** ******* ********** ******** ** **** **** *** ****** *** ******** ********* ** *********** *** **** ****** ** ****** *** ******** *** ** ****** ******** ** *** ** ********* *** *** **** ** *** ******** **** ** ********* ***** ****** ******* ******* ****** ** ********* ****** **** ******** ** ***** ** *** ********** **** ** ******* ** ******* ** ** **** *** **** *** **** ***** **** ** ****** ** ******* ** *** ** ******* ***** *** **** **** ** ******** ********* ******** ***** ** ********** ** ************* ** ********* ** ******** ** ************* **** ***** *** *********** ***** ** ** ******** **** ** * * ******* ***** ********** *** ******* ******* *********** ** ****** ******* ****** **** ***** ******** ** ******* ****** ******* ********* **** *** ************ *** ** **** ******* ***** **** ** ***** ** **** ** ********* *** **** ****** ********* *** ******** *** ********* *** **** **** ************ ******* ***** *** **** ***** ** **** ******** **** ***** ****** **** *** **** **** ******* ** ** ************ ** ********* ** **** *** ********** *** ********** ** ***** ** ***** ******* ** **** ** ********* ** *** ***** ****** ** ***** **** ******** **** ** ***** ************* ** **** **** ***** ************ ** *** **** ***** ***** ************* **** ******** ** ******* ****** ** ***** ****** ** *** ************ ** ********* ***** ****** ** ******** *** ****** ** ******* ** ******** ***** ** **** **** ****** **** ********** ***** ***** *** ******* ** ******** ** ******* ***** ****** ***** ******* ****** ******* ** ***** **** ******* ********* ** ** ** **** *** ******** *** ********* ****** ********** ** ****** ***** ** ********* ********* **** ** ******* ** ***** ** ************* ** ******* ** ******** ***** *** ********** ** ********* ** ********* ** ****** **** *** ******** ** ******* **** ** ***** *** ** **** ******* ******* ******** ********** *** *** ** ***** ***** **** *** ** **** ****** ******* *** ***** ******** **** ****** ************* ***** ****** ********** *** ***** ********** ****** ****** ******** ** *** ******** ** ****** ** ************* ************* ** * ** *** ***** *** ****** ******** *** ****** ******** ** ** ***** *********** ** *** ******** **** ** ******* ***** *** ******* ** ************ **** ** ************** ** *** ************ ***** *** ** ******** ** ***** *********** **** *** ******* ***** ********** ***** ** * ******* ** *** ** *** ******* ****** **** *** **** **** ** ***** ******** ******** ** ************ **************** ** *** ***** ** ** **** ******* ***** *** ******* ******* ***** ** *********** ******* ** *** ***** ** ** ******* *** ****** ** ***** **** ** **** **** **** *** ** **** ***** ******* ******* ******* **** ***** ******* ******* **** ***** ******* * ******** ** ******* ** ********** *** ************ ** ********** ***** **** ***** ***** ********* ** ******** ***** *** ************ ** ** ******* ** *** ** ******* ******* *************** ** **** ** ********* *** *** ******** ******* ** ************ ** ********* ** ******** ****** ** ********** ******* **** ****** ** *** **** **** ** ******* **** **** ** ****** ** **** *** ***** *** ** ******* ** ****** ** ****** ** ** *********** **** *** ** ******* ** ******** *********** ** ***** **** *************** **** ** ******* ** ******** ********** ************** ** ***** ** ******* ** ***** ** ********* ****** **** ** **** ** ******** ******* ******* ***** **** ****** ** ** ** ******** ****** ************ **** ** ***** **** ** ******** ***** ********** ******* ******* ** ** ********** ***** *** ** ********* ********* ** ***** ***** *** ** ********