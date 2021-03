Les 2 premiers spas proposant des bains de bière bientôt à Madou et dans le centre

Près de la place Madou et rue de l’Écuyer, Good Beer Spa et Bath &Barley ouvriront bientôt les deux premiers centre bien-être du pays à proposer des bains de bière! Depuis le Moyen-Âge, il est connu que les bains de houblon, levure, orge et eau, les principaux ingrédients de la bière ont un effet positif sur le corps. Une tradition qui va donc être ressuscitée.

