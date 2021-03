6 mois de prison ferme pour l’agression d’une accompagnatrice de la SNCB

Un homme qui a agressé une conductrice de train et tenté de voler un GSM a été condamné lundi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à six mois de prison ferme. Le prévenu ne s’est pas présenté à son procès et a donc été jugé par défaut.

*** ***** ** **** ********** ** * **** ***** **** ** ***** *** ******* ******** ** ********* *** ********** * ***** ********* ** ********** ** ********* ***** ** ******************* ** ****** ******* ***** ********* * ****** ** ****** ********** ** ***** ***** ************ ******** ** ****** ** ***** ** *********** ** ******* * ******* ** ** ****** ** ********** ** ******* ** ******* *** ********* ** ********** ** ** **** ******** **** **************** ** ******* * ***** ******** ****** ** ******* ***** ** ** ******* *** ********** ** ******** ****** *** ** * ***** ********* *** ******* ** *** **** ** ****** ****** ** ***** ********** ****** ** ** ******* ** ** ** **** ************** ********* ** ********* ************ *** *********** *********** ** ***** ** ***** ******