Annoncé comme gratuit, l’abonnement étudiant Stib passe à 12€ pour éviter la TVA

Le ticket étudiant passe à 12 euros par an. - Isopix

Le gouvernement bruxellois a annoncé ce dimanche qu’un tarif «jeune» clair et beaucoup plus abordable pour les 12-24 ans serait d’application dès le 1er juillet 2021. Pour les étudiants et élèves bruxellois, l’abonnement coûtera 1 euro par mois. Un coût symbolique donc, mais qui n’est pas encore la gratuité annoncée en début de législature.