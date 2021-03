Le costume du général d’Hitler exposé au musée militaire serait un faux

Un ancien employé du musée royal de l’Armée et de l’Histoire militaire de Bruxelles a déposé plainte contre l’institution pour fraude et contrefaçon. En cause, le musée expose un costume ayant appartenu à Hermann Fegelein, le beau-frère d’Adolf Hitler. La pièce ne serait en réalité ne serait qu’un faux acheté pour 32.000 euros en 2012. Une enquête est ouverte.

*** ******* ******** ****** ** ****** ***** ** ********** ** ** ************ ********** ****** ** **** ** ************** ** ********** * ***** ********** ********* ******* ****** **** *************** ********** **** ******* ************* **** ********* ** ********** ************ ***** ******* *** ******* ********* *** ** ****** ******** ** *************** ****** *** *********** **** ** ***** ************ ** ******* ****** ** ***** *** ** ******* *********** ********* ** **** ** ***** ***** ** *********** ********* ******* ******* ** ******* ****** *** **** ****** **** ********* ** ***** ** ******* **** * **************** ******** ** ** ***** ** **** ****** ** ********* ** **** **** ** ****** ********** * ***** *** *** ********* ** **** *** ** ****** ** ****** ** ****** ***************** ** ********** ** ****** ********** ** *** ****** ************** **** ** ******* ***** ** ****** ****** ************ ************ *** *************** ******** ********* ************** ********** ** ********* ** ****** ** *********** *********** ****** ***** *** *** ** *********** ** ************ ** * ********** ** * ***** ********* ** ********** ** ******** ******** ** ******* ** ********* ********* ** **************** ************** **** ** ***** ********** ** ********** ** ******** ******** ******* ********* **** *** ******* ** ********* ** *** ************ ** ******* ******************** ****** ******* *** ************** ** ************ ******* **** ** ******* *************** ********* ************* ********** ******* ************** *** ** ******** **** ** ** ******* ********** ***** ** * ******* *** *********** ****** ********* ** ******** ** ********* ***** ****** ** ***** ** ********** ****** ** ***** ***** *********** ***** ** ******* ***** ** *** ******** ** ** ****** **** ***** *** ******* ** ********** ** * ******* *** ******* ***************** ********* *********** ******* ***** ********** ** ******** ******** **** ***** *********** *************** ********* ***** ** ************ ******* ********** **** *** ******** *********** ** ********* *************** ** **** ** ***** ********* *** ********* *** ****** ** ****** **** ***** *** *********** ** ******** ******** ** **** ******* ****** ** *** **** ** ***** ******* *** ******* ** ******** ****** ** *************** ********* *********** ********** *** ** ******* ******* *** ***** ** ******* *** **** ******** ** ** ********* *** ***** ************** ************* ** ******* *** ******** ****** ** ****** ** *** ****** ** ******* ** ******** ** ****** ****** ******** ***** *********** *************** **** **** *** *** **** ******** *** ** ********* ** ****** **** ******* ** ***** *** ***** ****** ******** *** **** *********** ****** ** *** ******** **** *********** *** ****** **** *** ** ******** **************** ******* *********** ** ****** ********** ******* ** ******** ************ ****** ******* *** *********** ** **** **** ********* *** *** **** ***** ********* *** *** ****** ****** ** ****************** ******** ******* ******** *********** ** ************ *** ************ ************ ***** ******* ***** ****** ** *** ****** ** ***** *** ********* ********* ** * * ** ********** ******** ********* *** ****** *********** ** ********* ** *********** ****** ***** **** ***** ************ ** ************ *** *********** ** ****** ***** **************** ** *** ****** ********** ********* ***** **** ****** ******* ** ********** *** ********** ******* **** ***** ******* ** **** ************ **** ************ **** *********** ************ **** ****** ********** ***** ***** ****** ******** **** **** ** *** ************ *** ** ************* ******* **** ** ****** ******* **** *************** **** ******