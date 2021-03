Bagarre à Laeken: les suspects nient et s’accusent mutuellement!

Il y a deux ans, une bagarre éclate entre un homme et un couple, suite à une dispute à propos d’éventuelles dégradations commises par le fils du couple. - Google

Vendredi matin, le procès pour coups et blessures entre un individu et un couple s’est poursuivi au tribunal correctionnel de Bruxelles. En juin 2018, un homme reproche à un enfant d’avoir dégradé son jardin. Une altercation éclate le lendemain entre l’homme et les parents du garçon. Ils s’accusent mutuellement d’avoir démarré la bagarre. Le délibéré sera rendu le 23 avril 2021.