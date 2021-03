Uccle: un kiné violeur condamné à 6 ans de prison et écroué

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné ce jeudi Aurel T., un prétendu kinésithérapeute à six ans de prison pour des faits d’attouchements sexuels et de viols, commis dans un centre de massage d’Uccle entre 2016 et 2018. L’homme d’origine roumaine contestait les faits retenus à sa charge et plaidait son acquittement.

