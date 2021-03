Poneys et chevaux exploités sur les marchés ou brocantes, c’est fini à Bruxelles!

L’ordonnance régionale relative à la protection et au bien-être des animaux concernant la protection des équidés utilisés pour le divertissement du public a été publiée au Moniteur, le journal officiel, ce jeudi 25 mars. Elle remédie aux faiblesses de l’ordonnance de 2017 sur deux points essentiellement. D’abord, en élargissant l’interdiction d’exploitation des poneys, qui étaient déjà d’application aux fêtes foraines depuis 2019, aux marchés, brocantes et autres manifestations publiques. Ensuite, en élargissant l’interdiction, qui touchait les poneys et les chevaux, à tous les équidés, y compris les ânes et les mulets donc.

