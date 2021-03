De sortie en discothèque à Bruxelles, une Liégeoise a été séquestrée et violée

La chambre du conseil de Charleroi a renvoyé en correctionnelle deux Bruxellois de 26 et 27 ans, Elias et Angy, pour viol et séquestration d’une Liégeoise qu’ils avaient embarquée devant un dancing. La jeune femme, alors âgée de 19 ans, avait été portée disparue pendant trois jours.

