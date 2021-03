Peine réduite en appel pour l’ex homme d’affaires Stéphan Jourdain

La cour d’appel de Bruxelles a confirmé, mardi, le jugement rendu en 2017 à l’encontre de l’ancien patron du Cercle de Lorraine, Stéphan Jourdain, pour des opérations financières qualifiées d’abus de biens sociaux au sein d’une société dont il était propriétaire, et de faux fiscaux. La cour a néanmoins réduit la peine de 18 mois à un an de prison avec sursis et la confiscation de 2,5 à 2,2 millions d’euros.

