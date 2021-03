Plus de 2.200 ancêtres au contrôle technique à Bruxelles en 2020

Nouveauté en 2020, les propriétaires de voitures ancêtres, devaient les passer pour la première fois au contrôle technique. Bilan? Des données récoltées par Bruxelles-Mobilité auprès des centres de contrôle technique bruxellois, il ressort que plus de 2.200 contrôles ont été enregistrés effectivement, dont plus de 400 l’ont été pour des revisites. On notera tout de même que c’est largement moins que les 6.400 ancêtres qui sont recensés par l’administration fédérale de la Mobilité.

******* ****** *** ********** ******** *** ************** ******* ******* ******** ******** ******* ** ****** ** **** ** ********* ********** ********* *** *** ********* *** ** ******** ***** *** ******** *** *** **** ** ** **** ******** ***** *** ****************************** ***** **** ***** *** ******** *** ******************* **** * ********** ****** ***** ********* *** *********** ******* ** ********* ********** ** ****** **** *** **** *** ********** ********* *** ***** ****** ** ***** *********** ** ****** ** ********* ********* ** ********** **** ******* ****** * ************* ***** ********** ********** ****** ********** ********** **** *** ************ *** ********** ** ****** ** ****** *** ** ********* *** ***** *********** ** **** *** ******** *** **** ******** ** ** ******* **** *** **** *** ********** ********* ********* *************** ******* ** *** ********** ************ ****** ** ********** ** ** ******* **** * ******** ** ******* ** *** ******** **** ******* *** ********** **** **** **** **** ** ***** ******** ********* *** **** ******** *** ** *** ****** ******* *********** ********* ******* ************* ********* ************ ********** *** *********** ************* *** ******* ** ****** ** ********** *** ******** ** ******************* ******** ******* ****** ************ ** ********* ********** *** *************** ********** ***** ** ** ******* *** ******** ***** ** ********* ** ******* **** *** ******** ** ***** *** ******************** **** ******** ** ********* ********* ** *** ******** *** ** *** ******** *********** ********** ********* **** *********** ** ****** ** ** ********* ** ******** *** ******* ** ***** **** ** **** ********* **************** ** ******* *** *** ****** **** ******* *************** *** ********** ********** ** ******** *** ******* ************ ** ****** **** ******* *************** ** ******** *** ** ************ **** ********** *** ***** ** ************ ** ** ********** ****************** **** **** ** ** ****** ******** *** ******** ** *** ********** ** * * **** ** ***** ********** ********* ******** ** **************** ***** *** ***** ** ** ** ********** ***** ******** *** ***** ** ** ** *** ** ** * ** * ***** *** *** ***** **** ** ** **** **** ** ******* *** *** **** ********** ** ****** ** ********** ********** ************ ** ***** ****** ** ********** **** *** ************* ********** **** ***** ****** ** **** *** **** ***** *** ***** *** ****** ********** ***** **** *** ********** ********** *** ******** *********** ******** ******** ******* ***** ****** ** ********* ********* **** ** ****** **** ** ****************** **** ******* *** ******** **** ** *** ******** ******* ***** **** *********** ** ******* *** **** ******* ** ********* *** ** *********