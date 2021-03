Procès Climat: Bruxelles défend qu’une faute ne peut être établie au niveau juridique

Les plaidoiries de la Région de Bruxelles-Capitale ont été entendues mardi matin dans le cadre des poursuites initiées par l’ASBL Klimaatzaak devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, installé pour l’occasion au Justitia sur l’ancien site de l’OTAN. L’ASBL, portée par quelque 62.000 personnes, attaque l’État fédéral et les trois Régions pour violation des droits de l’homme et de l’enfant. Les demandeurs entendent obtenir du tribunal civil de Bruxelles qu’il contraigne ces quatre instances à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 42% d’ici 2025, et d’au moins 55% d’ici 2030 sous peine d’astreintes d’un million d’euros par mois de retard. Mercredi matin, ce sera au tour des avocats de la Région flamande.

********** ******* ** ****************** ** ******** ** **** *** ******** ** ************** ******************* * **** ** ***** ****** ** ********** ******** ****** ** ** ******* ************ *********** ******* *** ** *********** ***** ********* ** **** ******* ** ******** ************ ***** ****** *** ** **** *********** ***** ******** **** ***** ****** ******* ***** ** ****** ****** ********** ******************** ***** **** ** ***** * *** ******** ** ******** ** **** ****** ** ****** **************** ********** ***** **** ***** ** ********* **** *** *** ** ******** ** *************** ******* ***** *** *** ******** **** ** **** ** **** ****** ** ********* *** ** ********* ***************** ********** *********** * ** ** ********** *********** *** ****** ** ********* ******* *** ********** ** ***** ******** ** ***** ** ******* ** ** *** ******* ** ********** ***** *** ** *** ******** ** *********** * ******* ** ***** ** ** **** ** ** ******* **** ************ ** ***** ****** ** *** ********* **** ************** ******* ***** **** ******** **** ** *** * *** **** ****** ******** *** **** * **** *** ******* ** **** ****** ***** *** ***** ** ********* **** *** ****** ************ ******* ******** *** *** ******* **** ******** ***** ********************** * ******** ** ********* ******* ********** ******* ** ** ******* ************ *********** ********** ******* ********* ****** ******** ** ******* ************ ** ** ******* **** ****** ****** ** ************** ********** ** ****** ** **** ************* ***** ** *** ********** ******* ******** *** ****** ************** *** ******** ** ********** ****** ****** ******** ***** ***** ** ********* ** ******* ********** ** *************** *********************** ********** **** ** ******** *** **** ** ************* ** ** **** ************ ** ******** *** ******** **** ** ******* ******* * * *** ******* *** ********** ** ***** ******** *** ** **** *** ********** ** **** ** ** ********* *** ******** * ** * ** ** ***** ***** ** ** ************ *** ******** ** ********* **** **** *********** ******* *** ******* ******** ** ****** * **** ********* *** ** **** * *********** *** ********** ** **** *** *********** *** ******** ****** **** ** *** ******* ***** ********* ** ***** *** ********** ******* *********** ***************** ********** ************ **** *********** ******* *********** **** ** ************ ******* *** ******** *** ******* *** ********** ** *** ****** ******* ** ******** * ******** *********** ********* *** ********** ** *** ****** ***** ** ** ******* *********** ********** ***** *** ****** ** ********* ** ****************** ** ******** ****** ****** *** ********** ******* *********** ******* ***** *** *********** ********** ****** ******* ********** ** ***** ******** ** ********** ** ************ ** *** ****************** *********** **** ****** **** *** *********** ***** ** ** ******* *** ****** ** ******** ******************** ** **** *** ********** ********* ** ********* ********* ***** ** ******** **** ************ *** *********** *********** ******* *** ******* ***** ******* ** ****** ** ** **** *** ** ******* ** **** **** ***** ************ ********** **** ****** *** ***** **** ** ******* ** **** ***** *** ************ ********** *** ***** ******** ** ** ******** ********* **** ********** *** **************** ******* ** *************** ****** **************** ** *********** ** **** ***** ********* **** *** ******** ** *********** ** ** ****** ** ******** ** ******* ****** *** ******** * ***** ***** ********* **** ********** ** ***** ** ** ***** **** **************** ********** ***** ** **** ******* **** ***** ** ************* ***********