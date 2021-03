Saint-Gilles: le futur jardin communal Mairesse devrait être accessible en 2023

Le projet Mairesse Garden, qui comprend 9 logements, une crèche et un parc public en intérieur d’îlot, sera situé rue Hôtel des Monnaies 137-139 à Saint-Gilles. Le chantier devrait démarrer début mai et permettre aux riverains de profiter du futur parc dès le printemps 2023. Il s’agit d’une collaboration entre citydev.brussels et la commune de Saint-Gilles.

** ******* ***** ** ******* ** ************ ******** *** ******* *********** ** **************** **** ** ***** ** ******* ** ******** ************************************** *********** ********** ****** ******* **** *********** ** *********** ******* ***** *** ********* ***** ** **** **** ** ************ ** **************** *** ********* ** **** ***** ** ****** **************** ***** ******** ****** ********* ***** ****** ** ****** ** ******** ****** ** ** **** ***** ** ****** ******** *** ****** ************** ***** ********* ****** *************** ** ******* ** ******* ** ** ********* ***** ** ****** ***** ******** ** ********* ******** *** ******** ******** ****** ********* ** **** * ********* ************** *********** ** * ** * ********* **** ******** *** *** ***** ********* ** ****** ** ***** *********** **** ********* ** *********** ** *** *********** ********* ** ****** *** ******** **************** ****** ******* *** *** ***** *** ******* *** ******** ****** *********** ** ** ************ ** ******* **** ****** ****** *********** ** ******* ********* ***** ** **** *********** ** ***** ** ******* ** **** ********* *** **** ******** ** *************** ** **** ******* *** ********* ** ****** ******** ********* ****** ** ********** ********** **** ****** *********** ** ******* *** ******** ******** ********** ** ********** ** ***** ** *** *** ********* ** ********* ** ******* ********** **** ****** **** ** **** ****** ** ************** ** *** ***** **** ** ************ ** ******** *** ***** ************** ** ****** ******* **** ** ******** ** ** ******* ***** ** ** ****** *************** *** ****** ****** *** ******* ********** ********* ** ********* ** ******** ****** ************* **** *** ************* *********** ** **** *** ********** ****** ************ ******* ******* **** * *********** ** ************* ** ****** ******* ****** * ******** ** ****** *** ******** ** ********* ** ************ ** ***** ******** ****** ***************** ******** ** ********* ** ********* ******** ** ****** ** ******* ** *********** ******* ** ******** *** *** *** ********** ** ** ********* ********** ** ****** ****** ** *********** ** **** ** ***** ** ********** *** ********** ** ** ********* ******* ******* ***** ******* *** ******** ******* **** **** ****** ******** ******** ***** ********** ***** **** *** ******** ************ **************** ************** ********** *** *** ******** ****** ******* ******* ** ******* ** ** ** *** ************ *** ********** ******** **** ****** ************ ** **** ** **** ******* ********** *** *** ******** **** ** **** ** ****** ** **** ****** ****** ********** ******* *** ************ ** **** ****** ** ******* ******** ****** ******** ******** * ************** ********* ** *****************