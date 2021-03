On ferme cantine et salle de prof, mais pas l’école!

« Il faut élargir le testing avec les tests rapides et autotests. La Belgique doit prendre des décisions plus rapides. Si chacun pouvait se tester chez soi, on pourrait isoler plus vite. Il faut aussi davantage tester dans les milieux de vie avec des interactions sociales comme les écoles et lieux de travail », affirmait mercredi l’épidémiologiste Yves Coppieters.