Etterbeek: bras de fer à Mérode entre riverains et promoteur immobilier

Imodeff prévoit de poser des balcons et d’ajouter un étage. - D.R.

Le projet de reconstruction de l’immeuble 8-12 de l’avenue de Tervueren avait fait l’objet d’une forte mobilisation des habitants du quartier en 2019. Ces derniers avaient réussi à faire annuler la demande de permis. Un an et demi plus tard, la société Imodeff revient avec un projet revisité qui suscite à nouveau l’inquiétude des riverains.