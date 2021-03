Bruxelles: 3 centres de vaccination de plus prêts à ouvrir lundi

Trois centres de vaccination à Anderlecht, Uccle et Woluwe-St-Lambert sont prêts à ouvrir leurs portes le 22 mars. Neuf points de vaccination sur 10 en Région bruxelloise seront donc accessibles. La Commission Communautaire commune (Cocom) a indiqué que la récente ouverture de quatre centres à Schaerbeek, Forest, Woluwe-St-Pierre et Molenbeek s’est bien déroulée et que les doses de vaccins prévues ont été administrées.

