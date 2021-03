Les personnes porteuses de facteurs de comorbidité vaccinées à partir de mi-avril

En Région bruxelloise, la phase de vaccination des personnes porteuses de facteurs de comorbidité démarrera à partir de la mi-avril, en fonction de l’avancement de la vaccination des personnes de plus de 65 ans, tributaire de la livraison des vaccins et de l’obligation de garder un minimum de stock pour honorer les slots réservés et l’administration des deuxièmes doses, a annoncé vendredi la Commission communautaire commune (CoCom).

