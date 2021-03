Coucou, le service de location de tenues de soirée, cherche des investisseurs

19/03 02:00 → 19/03 10:00

En seconde partie de nuit de jeudi à vendredi et vendredi à l'aube, des conditions glissantes sont prévues, principalement en Haute Belgique et dans les provinces d'Anvers et du Limbourg. En Ardenne, quelques averses hivernales sont à craindre, temporairement même sous forme de neige fraîche (avec une faible accumulation). Du givre ou des plaques de glace pourront aussi se former. Dans les régions du nord du pays, le ciel se dégagera en seconde partie de nuit et des plaques de glace pourront également se former sur les routes rendues humides par les averses des heures précédentes.