A peine 165.000 passagers à Brussels Airport en février: une baisse de 90%!

Brussels Airport a accueilli 165.456 passagers en février soit une baisse de 90% par rapport à février 2020. L’interdiction des voyages non essentiels, en vigueur depuis fin janvier, pèse lourd sur les chiffres de fréquentation, les plus faibles depuis le premier lockdown il y a près d’un an, souligne mardi l’aéroport.

