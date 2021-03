Les propriétaires d’un chien agressif écopent de six mois de prison

Un couple propriétaire d’un chien agressif et originaire de Hal a été condamné par contumace lundi à des peines de six mois de prison. L’animal, qui n’était pas dressé et se promenait sans surveillance, avait attaqué et grièvement blessé deux joggeurs en 2019.

