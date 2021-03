Des tests antigéniques à la disposition des maisons de repos bruxelloises

En vue de limiter la propagation du virus, Iriscare met à disposition de ses institutions résidentielles bruxelloises, où la campagne de vaccination touche à sa fin, des tests antigéniques rapides et de dépistage préventif, a indiqué lundi ce service qui gère le financement du secteur de la santé à Bruxelles et notamment des maisons de repos, des établissements pour personnes atteintes d’un handicap, des Initiatives d’Habitation Protégées et des maisons de soins psychiatriques.

