Still Standing For Culture: 4 interpellations sur la Grand-Place de Bruxelles

Alternance d'éclaircies et de nuages cumuliformes. Localement des averses parfois fortes et éventuellement accompagnées de quelques coups de tonnerre et de grésil. Rafales généralement autour de 60 à 70 km/h, mais sous des averses intenses risque de coups de vent jusqu'à 85 km/h, voire un peu plus.