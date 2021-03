Paul-André abattu à Jette par les frères El Bakraoui: l’avocat de la famille réagit

13/03 05:00 → 13/03 20:00

En fin de nuit et samedi matin, une perturbation active traversera notre pays. Par la suite, des giboulées assez intenses suivront et pourront être accompagnées d'orage. Le temps deviendra venteux en fin de nuit et toute la journée de samedi avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 95 km/h. En fin d'après-midi et samedi soir, le vent finira par faiblir progressivement.