Le mot d’ordre du côté de l’Union: garder les pieds sur terre

S’il ne fait aucun doute que l’Union Saint-Gilloise fêtera son titre dans les semaines à venir, elle aspire à le faire le plus vite possible. Car si elle dispose de six balles de match, la bande de Felice Mazzù souhaite parachever le boulot le plus rapidement possible.

********************** ****** ** ***** *********** ** *** *********** **** **** **** **** ****** *** ********** ************************ ******* ** ********* ***** ****** ****************** ** ***** **** ** ****** **** ******** ** ***** ****** **** ****** **** ************* **** ***** **** ** ************* ******** ****** ** *** **** ** **** *** **** ** ********* ************** ** ************** ***** ********** ** **** ***** **** ** **** *************** ***** ** **** ** ********* ** **** ************ ****** ****** ********* **** ** ******* *** **** ********** ****** **** ** ****** ******* ***** ****** *** ****** ****** ** ******* ****************** ** ******** ** ****** ** ****** ****** *** ******** *** ***** ************ ** ******** *** **** ********** ************** ******** ***** *** ***** *** ************** ********** ** **** *** *********** ******* ** *** ****** *** ***** ******** ** ******** ************ **** *** **** ****** *** ***** ********* ** ****** ** ***** ************* ******* ********** **** **** ********** ** ****** *** **** ** * ********** *** ******* *** ****** ** ***** *** ****** ***** ***************** **** ** **** ** ** ******** ***** ** *** *********** *** ******** ** ******* ************** *** ********* ** ***** **** ** ***** ** **** ****** *** ******** ***** ** ******** ********** ** ** ********** ************ *********** **** ** ** ***** ***************** ******* ** ********** *************** ****** *** ******* **** **** ********* ****** ** ********** ********** ********** ** ******* **** ** ******* ***** *** **** ********** **** ** ****** *********** **** ** ********** **** ************* ** ************** ***** *** ****** *** ********* **** ********* **** *** ********* ********** ** *** ********* ** ** *** **** ** ********* ************* ** * ****** **** **** *** ******* ** **** ****** ** ******* *** ************* **** ***** ********** ******** ********** *** *** **** ****** ** ** ***** **** ****** ****** ** ********* **** *** ***** ******* **** **** **** **************** ********** **** **** ** **** ** **** ****** *** ********** ******* ********* ** ***** *** ****** ********* ********* *** ********** ** ***** ****** ******** ** ********** ***** ********* ***** ***** ** ********** ** **** **** ******* ************ ******* ********** ** ***** *** *** ******** ** *** ***** *** ****** ** *** ********* ** ********* ** *********** ** *** ********* **** ***** **** ******* **** ******* *** ***** **** ** ************** *****