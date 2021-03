Fin de la grève à la prison de Saint-Gilles

13/03 05:00 → 13/03 20:00

Samedi, une perturbation active transitera sur le pays, suivie d'averses intenses avec un risque d'orage local et de grésil. Le temps deviendra alors très venteux avec des rafales qui pourront atteindre 80 km/h, voire 90 km/h ou un peu plus sous un orage. En fin d'après-midi et en soirée, le vent diminuera graduellement en intensité.