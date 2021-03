Parking palais de justice: «Sa fin tuera toute l’activité économique des Marolles»

Ce n’est peut-être pas évident pour tous les Bruxellois mais il y a quelque 200 commerçants dans les Marolles! Et c’est peu dire qu’ils ne comprennent pas la décision d’interdire tout stationnement sur les rampes du palais de justice alors que le quartier est déjà fortement touché par l’arrêt du marché aux puces, que les voitures de riverains sont 50% plus nombreuses que le nombre de places et qu’on vient encore de supprimer des places du côté des Brigittines.

*** ** ***** ** **** ************* ** ********** ** *************** *** ************ ** ******** ******** ** *** ******** **** **** ** *** ******** ******** ********** **** * ******** ** ***** ** ***** ****** *** ** ************* *** *** ****** ********** ** ****** ** ******* ****** ***** ******** **** ** *** ************* **** ********* *** ****** ****** ************ ************ *** ******* ***** *** ****** ********* ** ************* *** ********** ** *** ******** ***** ***** ********** **** ** ********* ** ***** ****** ** ****** *** ********** ** ******** **** ** ******* ******** *** ****** **** ** ********** ** *** ********** ** ***** ********** **** ** ******** *** ******* ** *********** ** * * ** **** *** **** *** ******** ** ***** **** *** ********* **** ******* ** ********* ** **** *** *** *********** *** ********* ********** *** ********** ** ****** ** ****** ** ********************** ** ***** ******* ***************** ****** ************ ************* *********** ** ****** ** ******** **** ******** *************** ** **** ******* * ***** ** ******** *** ************** ***** **** ********** **** ********* ** ************ ********* ** ******* ** ** ******* *************** **** ********* **************** ** ************** ** ***** ***** ** **** *** ** ******* ***** ** ****** ******** *** **** ********* ****** ** *********** *************** **** **** **** **** ** ******* ** *** *************** ** * * ***** ** ******* ********** ******* ******* ** ****** ** ********** ** ********* ******* ******** ** **** ******** *** ********* ** ***** *********** ** ******* ***** **** ******* *** ** ****** ***** ************ **** ** ******************** ** ******* *** ** ***** ********* **************** ** ***** *** ** ** ***** *** ** ** ****** ** ******* ** ********** *** *** *** *************** **** *********** ********* ** *** ********** ****** ** ** ********** *** ********* ** *** *********** ** ***** ***************** ***** ** ********* *** ******* ** *********** ** ******** *************** ********** ****** ******* ***** *** ********* ****** ****** ** *** ****** ************* ** ** ******** ******** ******* *** ******* ***** *** ****** ******* ************** *** ** **** **** ***** *********** ** ******** ** ******** ** ************* ** ********** ******* *** *** ******** *************** ********** ********* ** *** ******** **** ** **** ***** ***** ** ******* **** ***** **** *** ******** ** *** ******** **** **** * ** ** ** **** ***** **** *** ****************** *** ******** *** ************ **** ***** *********** *************** ******** ***** ************ ** ************* **** *** *** ******* ** ********** *** ** ******* *** *** ******* **** ********** ** ******* ********* ******** ** ***** ** *************** *** **** ************ **** ************* ****** ****** *** ***** ** ******* ******** ** *** ************** ***** *********** ****** * *** *** ******* ********** *** ************ ********* * ****** **** *** ******** ** ************** *** ************ ** ********************* ***** ********* **** ** ****** *** ************ ** ** ***** ** ******** ** ******** ******* ********* **** ******** ************ ************* ** ***** * ************ ***** ****** ** ***** ****** ****** ** ***** ******* *** ****** ** ************** ** ***** ************* ** ******* ** ***** *************** *** ** ***** ***** *** ** **** ************** *** ******* ** ****** ****** *** ************* **** ******* ********** *** ********* ********** ** ******** ** ************* ** ********** ** ************ ** ****** ** ** **************** *************** ** ********* *** ***** ************** ***** ******** ********** ************* ** **** ** *** ****** ****** ***************** ******** ************ ** ******** ****** ******** ******** ********** ********* **** * **** ****** ******* ******* * ****** **** ** ********* ** ******* ********** ****** ** ***** ** ****** ** ************ ** ****** ******* * ****** *** ******************* *********** ********* *** ******* ***** *** ** ** ********* ** * * *** ********* **** ** ************** ** * ****** ** ******** * **** ** ** ********* ** ************ ************* ** ******* ********* *** ****** *************** **** *** ****************** *********** ********* **** ***** ***** ****** ************************** ***** ** ****** ** ****** ** ********** ** ****** *** ********** ******** ******* **** *** **** ** ***** ********** ********* * ***** ***** *** ** ****** ************ *** ********** ** ****** ****** **** ** ***** ** ********** ** *********** **** ************* *** ***************** ******** ***** ************* ************ ** ** ****** *** *********** ********** **** ***** ********* ******* ******** ****** ********* ** ******** ******* ******** ** ** ***** ** ********* **** ******* ** ****** ***************** **** ** ****** ** ******* ** ********** ** ********* ** ** ***** ****** ****** *********** ** **** **** * ***** ********* ** ** ******* ** ******* ** ********* **** ******* ****** ** ******** *** **************** ** ** ************* ****************** ** ********** ******* *** ************* ******* ** *** ************ *** ** ***** **** ***** ********** **** ** ******* ********* **** **** ******** ************ ** ************ ******* ** ***** *** ********* ****************** ** **** * ****** *********** ************* ******** **** ** ***** ** ** ***** ******* **** ****************** ********* ** ***** ****** ***** *** ********* ** **** ** ******* ** **** ** ***** ** ***** ** *** ***** ********** **********