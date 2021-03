Le Reine et le Roi rendront hommage aux victimes du terrorisme le 22 mars

Le 22 mars 2021, LL.MM. le Roi et la Reine ainsi que le Premier ministre participent à un hommage à toutes les victimes d’actes terroristes, exactement 5 ans après les attentats perpétrés à Zaventem et à Bruxelles. Cet hommage est organisé par le gouvernement fédéral, Brussels Airport et la STIB, en collaboration avec les associations de victimes Life4Brussels et V-Europe.

