La poésie envahit l’espace public ucclois

11/03 09:00 → 11/03 18:00

Jeudi matin, le vent de sud-sud-ouest se renforcera sur l'ensemble du pays avec un pic d'intensité prévu en fin de matinée et début d'après-midi. Sur cette période, les rafales de vent pourront atteindre 80 voire 90 km/h sur la partie centrale et 90 voire 100 km/h (ou isolément un peu plus) sur l'ouest, tout particulièrement sur la bordure littorale. Sur l'est et le sud du pays, les rafales attendues seront un peu moins importantes, de l'ordre de 70 voire 80 km/h. En fin d'après-midi et en soirée, le vent diminuera très progressivement avec encore quelques rafales possibles autour de 60 ou localement 70 km/h.