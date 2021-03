Teuma: «Un derby pour être champion? Que demander de mieux pour nos fans?»

La saison folle de l’Union Saint-Gilloise sera conclue par le titre de champion en Division 1B. Cela ne fait plus l’ombre d’un doute depuis plusieurs semaines. Et la délivrance, elle, pourrait bien survenir ce samedi soir, sur le coup de 22h15 lors du derby face au RWDM. En cas de succès, les Unionistes pourront enfin sabrer le champagne et fêter leur retour en D1A. Et la bande de Felice Mazzù ne veut, dès lors, manquer ce moment sous aucun prétexte.

*********** ******** ** **** **** *** **** *** ** ********* ** ***** **** ** ***** ***** ***************** ******** ***** ****** ******** ***** **** ** ******* *** ***** ****** ** ****** ****** ************ *** ***** **** ** ***** **** ***** ** ****** *********** *** **** *** ** ********* ****** *** ********** **** ******** **** *** ***** ********** **** *********** ** **** ** ** *** ****** ** ****** ** ** ******************** ********** *** ** ****** ****** ********* *********** ********** ** ***** ** ** ***** **** ******* ******* *** **** ****** ***** ** ********* *** ** ******** ** **** ***** **** ** *** ********* ********** ************** ********** * **** ************ *********** **** **** **** ** ** *** *** ** **** *********** ** ** ***** **** ****** *** ****** ****** ***** ******** **** ****** ****** **** *********** ***************** ** ********* ********* ** ** *** ******* ** ***** *** ****** ** ***** **** **** **** **** ** ******** ** ************ **** ********** *** ** **** ** ** ********** *** ** ***** ****** ** ******* ************ ********** ******** ** ****** ***** ****** ** ********* ***** ** ******** ** ****** ***************** ******** ****** ** ********** ************** **** *** *************** ** ** ***** *********** ****** *** *********** ** ********* ************* ** ****** ****** ***** *** ********* *** *** *** ************* **** **** **** ** *** ****** ** ****** ** ** *********** *** ******** ** ********** ** ***** ***** ****** ******** ********** ********** ********* ************ ***** ** ***** ********* ** **** ** **** ** ********** ***** ***** ******* ***** ****** ** ******** ************* ******** ** ********* *************** ********** ** ** ***** *** ******* **** ** **** *********** *** ** ****** **** ************ ** **** ****** ** ****** **** ****** **** *** **************** ******* *** ** ***** ** ******* * ********* *** ******* ** ** ***** ***** ******* ******** *** ************* ** ****** *** ***** ****** ******** ************ ******** ** ****** **** *** ******* ********** **** ** *** **** ******** ******** **** ** ******* ** *** ********* ** ******* ******** ** *** ********* *** *** ********* *** ***** ** ***** ** ** **** ** ** **** ******** ** ****** ********* *** ******* *** ****** ** ******* ** ************** ***** ***** *********** ********* **** ****** **** ** *********** *****