Alice On the Roof prend le micro pour faire entendre la détresse des femmes sans-abri

La chanteuse Alice On the Roof a donné un petit concert lundi après-midi dans le centre pour femmes du Samusocial ouvert dans un hôtel à Bruxelles. Elle souhaitait par là attirer l’attention sur la nécessité et les besoins de cette prise en charge genrée, à l’occasion de la journée des droits des femmes.

