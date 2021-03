Sybille et Anthony se lancent, en plein covid, dans l’ouverture d’un bar à Forest!

Déguster des petits plats entre amis et un bon verre en terrasse, au soleil, bercé par des éclats de rire est un lointain souvenir pour tous en raison de la crise sanitaire. Mais cela n’a pas arrêté ces deux amis, Sybille et Anthony, qui souhaitent y remédier en ouvrant leur bar. Des produits locaux et de saison, des vins et des bières artisanales? C’est ce que vous réserve le «Lombric Bar».