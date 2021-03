L’Union se rapproche encore un peu plus du titre avec sa victoire au Lierse (1-3)

Les Saint-Gillois sont inarrêtables et signent un nouveau succès grâce à des buts de Vanzeir, encore lui, et d’Undav et Labeau sur penalty. Cela sent bon le titre. Il ne reste plus qu’à savoir quand exactement il tombera.

