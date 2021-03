Maxime Prévot (cdH): «Bruxelles a le gouvernement le plus faible du royaume»

La Capitale a poursuivi son tour des présidents de parti en s’arrêtant au 123, rue du Commerce, à deux pas de la rue de la Loi. C’est là-bas que le cdH s’est installé depuis maintenant un peu plus d’un an, après avoir quitté son siège historique de la rue des Deux-Églises. Signe d’un renouveau? Maxime Prévot nous explique sa vision pour Bruxelles, et n’épargne pas la majorité actuelle.

** *** ********** ******* *** ** ***** ** ********** ********* ******* ** *** ** **** ** ** ** ****** ** *** *** ** ** ******** **** ********* ***** *** ******** ********* ********* ****** ******* ** ** **** *** ************ ** *** ********** *** ** ****** *********** ** ********** ******* ************************* **** ***** ***** *** ******** **** ****** ** ** **** *** **** ************ **** **** ****** **** ** ********* ** ********* *** **** **** ** ****** *** **** **** ********* ** *********** *** ***** **** **** ** ******** ** ** **** *** ******* ** ** ********* **** **** ************** ********** ** ****** *** **** ******** ** ********* ** ************ ** *** ********** ******** **** *** ********** ************** ******* ********** ** ** ***** ********** *********** ** ************ *********** ** ****** ************ ** ******************* *** ** ************* ******* *** ** *********** ********* ******* **** ** ***** ** ********* ** ************ ** * ***** ******* ** ** ************** **** *** ********* ****** *** ****** ** ** *** **** ***** ***** **** ******* ********* ** ******** **** ** ***** ********* ** ****** **** ** ********* ******** *** ****** ********** **** ************* ************ ******** ********* ** ****** **** ****** ***** ****** **** ** ****** ** ****** ** **** ** ** ********** *** ******** ******** ** ** *** *** ********** *********** ***** ****** ******* ** ******** ** ****** ** ** ********** ********* ********** **** ************* ** *** ********** ** ********* ** ************* ************ *** *** ********** *** *** ******** ** **** ********* *** ******* ***** **** ****** **** ** ******* ********** ************ ** ************ ****** *** ** *** ***** *** ** *** ********** *** ********* **** ********** **** ***************** *** ********** ************** ****** *** ************** ******** **** ********* ****** ********** ********** *** ******** ** **** *********** ******* ******** ** ************** ** ** ********* ********* *** *** ***** ** ****** *** * *** ** ****** ********** ** ******* **************** ***** *** ********** ***** **** ******** ************ ********* ****** ************** ********* *** *** ***** *** ********** **** ** ** ****** *** *********** *********** *** ****** ****** ****** ************ ****** ** ************ ********** ***** *** ********** ******** ** *** ********* ** ****** ** *********** ** ********** ** ****** ********* *** *** ********** ********** **** ********* ************* ********* ** *** ********** ******* ****** ********* **** ***** *** **** ******** ** ***** ** *********** *** *** ********* *************** *** ****** ** ****** **** ** ************ ********** **** ******** ***** *********** ** ************ *********** *************** ** **** *** ** ***** ** ********** ******* ** ******** ** **** ** ** ********** ** ***** ** ** ********* ** ***** ** **** ** ** ********** ***** ********* **** *** ************** ***** *** *** ******** **** *** *** ***** ****** **** **** *** **** ** ********** ***** *** *********** ******* ********** ****** ** ******* ****** **** **** *** ** ************ *** ****** *** *** ************ **** ******* ** *** ***** ** ******** *************** **** *** ********* ** ******* ** *** *********** ****** *** *********** ******** **** ** ***** ********** ************* *** ********* * ** ************ ** **** ****** ** ******** *** ********** ********* ******* *** ********** ** * * *** ****** ******* ** ****** ** ************ ** ********** ** *********** ** ********* ** *** **** ********* *** ********* *********** *** ******* ********* *** ***** ******** ** *********** ** *** ********** ******* *** ************* ** ************ ******** ********** *** ********* ** ******** *** ***** **** ** ***** *** *** ****** *** ******* *** ******** ****** ** **** ***** ***** ** *** **** ************** **** ************** **** ********** *** ******* ************* ** ****** *** *** ****** *** ** ************** ** ***** ** * **** ** ******* **** *** ****************** ** ******* ******** ** ** *********** ** ********** **** ********* ******** *** ******** ** ****** ** ******** ************* ********* ** ******* ** ********* ** ******** *********** ** **************** ************* ***** ******* * *** ************* ** ********* ************** *** ************* ** ********* ** * *** ************ ** ********* ** ********* *** ******** ******** **** ***** *** *** ************* *** **** *** ****** *************** ** * ** ********* ** ******* ******** *** ******* ***** ******** ************** **** *********** ** ******* ** ******* ** ************* ** ************ *** **** ***** *** *** ******** ***** ** **************** *** ** **** *********** **** ** ******** *** ** **** ** ********** **** ***** ********* ** **** ** * * ********* ******* ***** *********** *** ** ***** ************** ** ******** ******** **** *** ********** *** *** ********** ******* *** ********* *********** ** ** ******** ** ********** *** **** ***** ***** ** ******** ** ** *********** ** ***** ******* * * ** ***** *********** **** ************ **** *** *********** *** *** ** ********** ** ***** ********** ********* ** ******** ** ****** *** **** ******** ********* ************ **** *** ************* ***** ******* ** ******* «Les seuls hôpitaux qui vontfinir par être saturés, ce sontles psychiatriques» Illustration. - AFP ** ******* ** ** *********** *** **** ********* ** **** ****** ********** ** **** ********* ** ********* ** ********** ****** ********* ** ********** ** **** *** ********** ***** *** ***** *** ************ **** *** ******* ** *********** ******** **** ******** ** ****** ** ******** ************** ** ** ***** ******** *** ******** ** ****** ** * * ** **** ******************* ***** ** *** ****** ******** ********* ** ****** ** ****** *************** ********** **************** **** ****** ******** *** **** ******* *********** ** ***** **************** ***** ** ************ *** ******** **** ***** ************* ** **************** *** ***** *************** *** ******** **** ** ******************** ** ********* ** ************ *** ************* ** ******* *********** ****** *********** ** ********* ******** ** ***** ************* *** ******* ** **************** **** *** *** ** ***** ** ***** *** ****** ****** ****** ** ***** *** ******** ** ***** *** ********* ** ***** ** ******** ** ** *** ************* ** ***** ** ***** ** ** ******************** *** ***** ****** **** *** ******** ********** ** ** ***** ********** ** ****** ****** ** ******** *** *********** *** ********** ** ****** *** ************ *********** ****** ** ********* ************* ** ****** **************** ************ *** *************** ******* ***** *********** *** ******* *** **** ************ ***** *** *********** *** ***** ********* *** **** ***** *** ***** ********* ** **** *** ********* *********************** ************* ******** *** ***** ** ********* **** ** ******* ** ** ***** ********** ****** ********* ** **** ** ***** **** *** *** ** ******* ****** ** ********************* ** ******* *** *** ****** ********** *** ******** ** *********** ** ****** ***** ** ** ******** ** ************* ******* ******* ************** *********** ****** *** ***** ************ ******* ** ** ******** ** ****** ** ************* *************** ******* ***** ******* *** ** **** ****** ***** ****** ** ******* ****** ********* ** ***** *** ** **** ** **** *** ****** ** *** ****** ********** ** * *** **** *** ** **************** «On peut comprendre la colère des Flamands face à notre lasagne institutionnelle» ****** ******* ******* *** ************ ** *** ******** ** ****** ********* ***** ***** *** ******* *** ********* ********** ** ***** **** ******** ***** ************ *** ************** *** ** *********** *** ************ **** *********** ******* ** *** *** ********* ** ** ******* ** ***** *** ****** ** ******** ******* * ** ***** ***** **** *** ***** ** * * ** ********** ******* ** ** ** ********** ** ****** ******* ********** ******************* ** **** *** ************** ** * * ** **** ********* ***************** ** **** ********** ** ****** ** ******* ******** ***** **** ** *** ******** ****************** ** ********* *** ******* * * ** ****** *** *** ******** **** ** ***** ******* ** **** ** ********** ************** ***************** ** ***** ***** * ***** ** *********** ** ********* *** ******* *** ************ ********************* ******** ** ********** ** **** ** *** ************ ********** ******* *** ******************** ********** ****** *** ****** ** ******** ***** ***** **** ** ***** ******* * * *** ********* ******* **** ******* ******* *** *** ************ ** ******** ********** ********** *** ** ************ *** ************ ***** ******** ** ********* *** ** ********** *** *************** ** ********** ** *** ****** *********** ***** ******** ********* **** ** ******** *** *** ******** **** ** ***** ******* ****** ******** ** ********** ************ ***** **** ********** *********** *** ************ ***************** ************ ** ** **** ***** ** ********* ** ** ************* ** ****** *** ****** ***** ******* *** **** ******** ** *** ********* ***** *** *********** ** ** ********* ** ** ************** **** ********* ** ***** ************** ***************** **** *** **** ****** *** **** *** ****** ******** ** ** ******* * *** *** *********** ** ** **** *** ********* ********** ** ** ******* **** *** *********** *** **** *********** *** ** ***** ** ** ****** ******** ** ** ** ***** *** ** *** *** ******* ******** ** ******* ** ************* *** *** ****** ** *** ************** ** **** ** ********** ******** ****** ******* ***** ** ********** *************** ** ********** ****** ******* *** ****** **** ** ** ******** ******** ** ********** *** ** ****** ********** ********* *********** ******* **** ******** ** *** ** ********* ****** ******* ******* ** *********** ***** ******* *** ** **** ***** **** ******** *** ** ******* ***** ** ************** *********** ** ** ********* ******* ************* ** ********* ** *********** ** ********* ******** ** *** ******* *********** **** ***** ** ********* *** ****** ** *********** **** ** ****** ** ******* *** ** *** ****** *********** ** ***** ********** *************** **** ** *** ** ********** **** ** ******** ******** ***** ********** ***** ** ****************** ********* ** *********** ** ****** ********** * * *** ********* *************** ** ****** **** * ********** *** ********* ** ** **************** **** ****** ***** *** ********* *************** *********** *** ** ***** **** *** ******** ** ** ************ **** ***** **** ** **** **** ***** ***** ************************** ** * ** ****** ******* ** ***** ****** ** ******* ** *********** ********* ****** *************** *** *********** ** ***** ****** ************** * ******* *************** ** ********** ** *************** ********** **** *** *** **** ***** ** ***** *** ****** *** *********** **** ***** **** ** ***** ** ************ *** ** ****** ******** ** ********* ** ********** ** ********** ** ********* ** ** ***** *** * *** ** *** ** ********* ** ******** ** ********* ******* ********** ** ** ***** ********** ** ********* *** *** ** ********* *** **** ***** ********** ** ******** *** **** ***** ** ********** ** ****************** «Un plan de relance méprisant pour Bruxelles» La mobilité. - Isopix ****** * * **** ** ******* ********** *** **** ******* **** ** ***** ****** ** ****** ** *********** ******* **** ***** ** ** ******* **** ************** ** ******* ******** ** ** ****** **** ****** **************** ** **** ** ******** ***** ****** ******** ********** ******** **************** **** ****** ** ******* *** **** *** ** ****** ** **** **** ** *********** **** ** **** ******* * ******* ** **** ***** ******* ***** ********* **************** ***** ** ** *** ****** ** ** ** *** ******* ** ******* *** ** ***** ****** ** ******* **** *** *** ** ******** ******* ** ******** *** **************** ** **** ** ******* ****************** ** **** ** ******* *** ***** *** **** ** **** ***** *** ********** ***** ** ******** ************* ***** ** **** ** ***** ***** *** ** ***** ******* *** ******** ******** ********** **** ** ******* *** *** ********* ********** ** **** ********** **** ********** **** ** *** ** ***** ** ******* *** ******** ** ********* *** *** ******* ** ** **** ***** ********** ** ****** ** *** ******** ******* *** ****** ** ********* *** ********* ************** ** ** ****** ******** *** ****** **** ************ *** ******* ** ***** ***** **** ***** ************ ****** ********* *** ****** ************ *** **** *** ******* ** ******* ******** ***** ***** ******** ********** ** *** ********* **** ******** *** ******* *** ********** ******** ******* ***** ** ******* ***** *** ****** ** ******* *** ****** ** **** ** ********************* ****** ** ********* ********* ** ****** ** ** ********** ********** ***** **** *** ** ******** ************* ** ********* **** ** ******** **** ****** ********** *** ****** ******** ** ** ********* ****** ** ** ****** **** ***** *********** **** ******* *** ********* *** ********** *** *********** ********** **************** ** ********** *** ****** **** *** *** ********** ** *** ********** **** **** ** ***** ** ********* ** **** **** *** ** **** ************ **** ********* ** *** ********** **** ******* ***** ******** ** ********** *** ** **** ** ******** **** ** ******** ****** *** **** ************ ***** ******** ** ***** ****************