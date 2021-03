Le réseau de toilettes publiques de la ville de Bruxelles sera étoffé d’ici 2022

Le réseau de toilettes accessibles au public sur le territoire de la Ville de Bruxelles sera étoffé d’ici 2022, si l’on en croit l’échevine de la propreté Zubida Jellab (Ecolo). Huit toilettes publiques s’ajouteront à celles prévues par la STIB (deux en 2021, plusieurs autres en 2022) et aux quatorze déjà présentes. Un réseau «Toilettes accueillantes» sera créé en collaboration avec le secteur horeca, les commerçants et les espaces publics et culturels. Le tout fait partie d’un «plan d’action Toilettes» présenté jeudi par l’échevine.

************* ** ******** ** ** ********* *** ** ** ***** ** ********* ** * ** ** ***** **** *********** *** ** ********** ** ** ****** ************ ** ******* *** ********** ******* ** ***** ******** ** ************ ******* ******** ****** *********** ** ********* ****** ***** ** *********** **** ****** ************* ** ******* *************** * ******** ************* ** ** ********** ** **** ******** ** ********** ** ***** ** **** ********* ********* ********** *** ******** ** *** *** *** ******* ** **** ********* ******* ** ****** ****** ******** ** ** **** ** ** ******* ** ** ***** ** **** ********* ********** ** ** ***** ********** ** ** ** ***** ** ** ********* ***** *** ** **** ********* ********* ******* ** **** ********** ** **** ** ***** **** *********** ** ******* ***************** ********************* **** ****** ** ************* **** ** ******* ******* *** ************ ** *** ******* ******* ** ********* *** ****** ******** ** ****** ** ***** ****** ***** ********** ** ***** ** ********* ********* *** ********** **** *** *************** *********** ** **** ********* *** ***** ** ******** **** *********** ** ********* ** *** ******** ***** *** ******* **** ********* ********** ** ********* **************** ** ***** ******* *** **************************** *** ******** ********* *** ********** ** ********* ******* *** ***** *************** ********* *** ****** ********* *** ******** **** ** ********* **** ******** *** ******** ** *********** ****** ***** ************ **** *** ***** *** *************** ******* *** *** ********* *** ******** ********* ** ** ********* ************** *********** *** ********* ********** *** **** ** ** ********* **** ********* ** **** ******** **** ********* ****** ** ********** ************ ******** ***** *********** ****** ********* *** ********* *********** ** ********* ****** ******** **** *** ******** ********* ***** ** ***** ** *** ** ****** **** ********* ** ***** ************************ ****** ********** **** ** ****** ******** ***** ************** ** *********** *** ********* **** ********** ****** **** *********** ** ********* *********** **** ******* *** ******* *************** ********* ********** ** ***** ********** *** ** **** ** ** ***** ** ********** *** ********* ********* ********** *** *************** *********** ** ******* ***************** ********************** *** *********** ******** ********* ***** ********* ** ************* *** ********* ********* ** ****** **** ************ ** ** ******* ************ *** ****** ******* ***** *********** ** ***** **** *** ******** ** **********