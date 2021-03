Voici combien vous payez pour votre police locale dans votre commune

C’est un document étonnant qu’a dévoilé la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V). Il s’agit du montant dépensé en 2019 par chacune des 581 communes du pays pour leur police locale. On y trouve la dotation totale et, plus intéressant, le montant par habitant. De grandes disparités apparaissent. Chaque citoyen ne paie donc pas sa sécurité au même prix ! Un Bruxellois paiera le prix fort (jusqu’à 14 fois plus !) comparé à un habitant de Bertogne ou des cantons de l’Est par exemple.