La Région bruxelloise n’a plus de budget pour les infrastructures sportives

Alors que depuis 2019, la Région bruxelloise n’accorde plus de subsides pour les infrastructures sportives communales, le plan triennal prévu et promis pour 2021-2023 ne verra pas le jour. Les échevins des Sports sont mécontents. Le ministre Clerfayt le justifie pour des raisons budgétaires et la crise covid.

