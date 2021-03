Une nouvelle manifestation de chauffeurs de Limousine aura lieu jeudi matin

Une nouvelle manifestation des chauffeurs affiliés à l’Association Belge des Chauffeurs de Limousine (ABCL) et à d’autres asbl aura lieu demain matin, de 9h30 à 12h, entre les boulevards Pacheco et le cabinet du ministre-président bruxellois situé boulevard du Régent, à Bruxelles. Objectif: faire pression sur les ministres bruxellois à la suite de la récente décision du gouvernement Vervoort d’interdire l’utilisation du smartphone pour la réservation des courses notamment via Uber.

