La commune de Schaerbeek lance le festival S.A.M.E. sur l’égalité

La première édition du «S.A.M.E. festival!» s’ouvrira lundi, journée internationale des droits des femmes, et se refermera le 21 mars, pour celle dédiée à la lutte contre le racisme et la discrimination, a annoncé mardi le Cabinet de l’échevine schaerbeekoise de l’Egalité des genres et des chances Sihame Haddioui (Ecolo), à l’initiative du festival.

